’Uomini e Donne’, Nicola Vivarelli spiega perché ha deciso di corteggiare una donna matura. E a proposito delle avances ricevute sui social… (Di sabato 25 luglio 2020) Negli ultimi giorni Nicola Vivarelli e Gemma Galgani sono stati nuovamente al centro del gossip: dopo le esterne idilliache all’interno di Uomini e Donne, infatti, le cose tra i due non sembrano procedere a gonfie vele e sui social qualcuno ha anche ipotizzato che tra la Dama torinese e il suo giovane corteggiatore la storia sia già finita. Nonostante questo, Nicola continua a mostrarsi fiducioso e a serbare dentro di sé il ricordo di quei momenti felici passati con la sua Gemma. Intervistato dal settimane Uomini e Donne Magazine, Nicola ha svelato che il loro primo incontro è stato per lui qualcosa di indimenticabile: “Mi sembrava di vivere una favola. Come dimenticare…” sono state le sue languide parole. Il corteggiatore ha poi raccontato di trovare continui ... Leggi su isaechia

