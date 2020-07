Secondo voi Fratelli d'Italia diventerà primo partito a livello nazionale? (Di sabato 25 luglio 2020) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1} Leggi su liberoquotidiano

lorepregliasco : Ma secondo voi Trump ha davvero i codici nucleari oppure quelli veri li hanno dati a qualcun altro? - borghi_claudio : No ma fatemi capire... questi hanno aumentato a manetta i prestiti. Prendono a prestito isoldi dal mercato e pensan… - GiovanniToti : Secondo il Ministro De Micheli la #Liguria non è irraggiungibile, è solo “sbagliata la narrazione dei fatti”. Voi c… - brigante1957 : RT @michele_geraci: Quiz: Ma secondo voi, l'ammontare netto del fondo perduto del #RecoveryFund (mia stima=18mld in 7 anni), che percentua… - lorenzmariapia : RT @DanieleDragone1: Azzolina stabilisce bando pubblico di 3 milioni banchi scolastici per il 2 agosto e la consegna in caso di vittoria, e… -

Ultime Notizie dalla rete : Secondo voi Lazio-Cagliari, secondo voi come andrà a finire? L'Unione Sarda ESCLUSIVA TS - Bacco: "Tifosi vittime del delirio politico". Che attacco a Vincenzo De Luca!

In un momento particolarmente complesso per tutt’Italia, finita nella morsa di un virus a quanto pare più mediatico-politico che sostanziale, ci sono professionisti del settore che hanno il coraggio d ...

Governatore Fontana indagato per fornitura camici: “Certo dell’operato di Regione”

Il presidente della Lombardia Attilio Fontana, secondo quanto riportato dall'Ansa e annunciato da Rainews, "risulta indagato dalla Procura di Milano" Secondo una nota della agenzia di stampa Ansa e da ...

In un momento particolarmente complesso per tutt’Italia, finita nella morsa di un virus a quanto pare più mediatico-politico che sostanziale, ci sono professionisti del settore che hanno il coraggio d ...Il presidente della Lombardia Attilio Fontana, secondo quanto riportato dall'Ansa e annunciato da Rainews, "risulta indagato dalla Procura di Milano" Secondo una nota della agenzia di stampa Ansa e da ...