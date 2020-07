'Se non stai zitta ti violento', 'Dovresti fare più sesso': e la consigliera comunale denuncia il collega (Di sabato 25 luglio 2020) 'Sodero, se non stai zitta ti violento'. E ancora: 'Te ne sei andata a Roma a cercare i negretti?' , e l'ultima offesa: 'fai troppo poco sesso'. Alla fine la consigliera comunale di Tricase , in quota ... Leggi su leggo

carlogubi : Se sventoli vangeli, rosari e presepi ma attacchi il Papa perché difende la tradizione di accoglienza del Cristiane… - forumJuventus : Recap! 14/09/19, 3^gg #Sarri a Firenze: 'Oggi faceva molto caldo'. #Conte: 'NON INIZIAMO A CERCARE ALIBI! STAI SER… - damellis20202 : @Jay87973987 Ma tu non ci stai con il cervello - Mariquita_la1a : NON HO CAPITO XÈ INVECE DELLA FOTO DELLA DENUNCIANTE NON CI SIA QLA DEL DENUNCIATO! «Se non stai zitta ti violento… - animablues : @GagliardoneS E non lo stai vedendo neppure ora!?? -

Ultime Notizie dalla rete : non stai «Se non stai zitta ti violento», «Dovresti fare più sesso»: e la... Il Mattino Coronavirus, Speranza: “Tornano a salire i contagi, abbiamo bisogno di 20 miliardi per la sanità”

Ma c’è poco tempo per festeggiare. L’allerta rimane e viene confermata, anche questa, sullo smartphone. «Allarme in Francia, circolazione virus in netto aumento», titola l’Ansa. «Visto? Non stiamo sba ...

Pensioni baby, quanto costano alle casse dello Stato

Le cosiddette pensioni baby costano alle casse dello Stato circa 7 miliardi di euro all'anno, lo 0,4% del Pil nazionale: lo stesso importo previsto quest’anno per il reddito o pensione di cittadinanza ...

Ma c’è poco tempo per festeggiare. L’allerta rimane e viene confermata, anche questa, sullo smartphone. «Allarme in Francia, circolazione virus in netto aumento», titola l’Ansa. «Visto? Non stiamo sba ...Le cosiddette pensioni baby costano alle casse dello Stato circa 7 miliardi di euro all'anno, lo 0,4% del Pil nazionale: lo stesso importo previsto quest’anno per il reddito o pensione di cittadinanza ...