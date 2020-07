Orrore a Bologna, muore dissanguato mentre è a lavoro: tagliato sul collo da una smerigliatrice (Di sabato 25 luglio 2020) Un operaio di 42 anni e’ morto nel pomeriggio di ieri mentre stava lavorando in una cava di sabbia a Bologna, in via Zanardi. L’uomo, Antonio Grilli, originario di Foggia ma residente a Castel Maggiore, nel bolognese, in base a quanto appurato dai carabinieri si e’ tagliato sul collo con una smerigliatrice mentre stava eseguendo alcuni lavori, morendo dissanguato. L’incidente e’ avvenuto verso le 17, quando la cava – dove opera la cooperativa Concave – stava per chiudere. L’uomo è stato ritrovato da un collega, nel bagno di una struttura all’interno della cava. Secondo gli investigatori l’operaio era andato in bagno per cercare di tamponare la ferita, ma il taglio era troppo profondo e non ce ... Leggi su meteoweb.eu

AndreCardi : Questo Bologna è la sagra dell'orrore #MilanBologna - GermanaGea : @matteosalvinimi L’orrore. Mariti italiani violenti con la moglie (straniera). -

Ultime Notizie dalla rete : Orrore Bologna Orrore a Bologna, muore dissanguato mentre è a lavoro: tagliato sul collo da una smerigliatrice Meteo Web Piacenza, i carabinieri arrestati furono premiati per la lotta alla droga

Caserma sotto sequestro e 10 carabinieri indagati: proseguono le indagini della procura piacentina sulla "caserma degli orrori", per cui sono stati arrestati sei militari. Sono accusati a vario titolo ...

Piacenza, i carabinieri arrestati furono anche premiati per la lotta alla droga

Prima di essere arrestati e finire al centro dall’inchiesta che ha scoperto tre le altre cose un giro di spaccio gestito dagli stessi carabinieri, i militari della stazione Levante di Piacenza furono ...

Caserma sotto sequestro e 10 carabinieri indagati: proseguono le indagini della procura piacentina sulla "caserma degli orrori", per cui sono stati arrestati sei militari. Sono accusati a vario titolo ...Prima di essere arrestati e finire al centro dall’inchiesta che ha scoperto tre le altre cose un giro di spaccio gestito dagli stessi carabinieri, i militari della stazione Levante di Piacenza furono ...