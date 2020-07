MotoGp – Marc Marquez non molla: correrà nelle FP4 in Andalusia nonostante il forte dolore (Di sabato 25 luglio 2020) Quella odierna era la giornata della verità per Marc Marquez. La volontà ferrea del pilota spagnolo è sempre stata quella di correre, nonostante il grave infortunio all’omero della scorsa settimana e l’operazione alla quale si è sottoposto solo martedì scorso. In moto però il vero, unico, test decisivo. nelle FP3 Marquez ha avuto difficoltà a mantenersi sui propri standard abituali, finendo addirittura con il 20° posto e fuori dal Q2 delle qualifiche, avvertendo per altro molto dolore. Sembrava potesse dare forfait, ma lo spagnolo ha deciso di stringere i denti: come spiegato da Sky Sport, Marquez correrà nelle FP4 del Gp d’Andalusia per poi prendere una ... Leggi su sportfair

SkySportMotoGP : Paolo Simoncelli: 'Marquez mi ha emozionato, ha lo stesso carattere di mio figlio Marco' #SkyMotori #SkyMotoGP… - SkySportMotoGP : ? ULTIM’ORA MOTOGP ? Frattura all’omero per Marc Marquez: lo spagnolo operato martedì a Barcellona #SkyMotori… - vi_navy : Secondo me (odio tantissimo speculare) Marc fa le FP4, salta le quali e si fa la sua gara. #AndaluciaGP #MotoGP - PADANO_LIBERO : @SkySportMotoGP @antonioboselli @MotoGP Fenomeno. Rassegnatevi pistoloni, merdine varie. Marc Marquez è il Motocicl… - sorridiestobene : RT @SkySportMotoGP: ULTIM’ORA MOTOGP ? Marc Marquez in pista anche nella quarta sessione di prove libere del GP dell’Andalusia ? I dettagli… -