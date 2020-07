Mattino: trattativa infiammata per Veretout, ora è vicinissimo al Napoli (Di sabato 25 luglio 2020) L’addio di Allan al Napoli è sempre più vicino e questo spalanca le porte a Jordan Veretout. Il Mattino scrive che il francese “è davvero vicinissimo a vestire la maglia azzurra la prossima stagione”. E’ nelle ultime ore che la trattativa ha subito una scossa. “La trattativa è tornata a infiammarsi nelle ultime ore, pian piano che la cessione di Allan sta diventando realtà. Il Napoli ha offerto alla Roma 21 milioni per l’ex viola, ma il club giallorosso ne vuole 25. Nel mezzo l’agente del centrocampista, Mario Giuffredi che ne ha parlato con De Laurentiis nel corso del vertice per i rinnovi di Mario Rui e Di Lorenzo (l’annuncio del prolungamento è atteso per la fine del mese). In ... Leggi su ilnapolista

Domenica scorsa Razlan Razali ha potuto festeggiare la prima vittoria del suo team in MotoGP grazie a Fabio Quartararo, pilota che la Yamaha non ha potuto che promuovere nel team ufficiale a partire d ...

Deal! L'Europa trova l'accordo sul Recovery Fund. Tutte le reazioni

Alle 5:31 del mattino il presidente del Consiglio europeo ha twittato una sola parola: "Deal". Raggiunto un accordo tra i Paesi Ue che prevede 750 miliardi di fondi. "Giornata storica per l'Europa e p ...

