Governo greco sul piede di guerra

Le misure del Governo greco La situazione nella regione del Mediterraneo orientale, due giorni dopo l'annuncio turco della ricerca nell'area di Kastellorizo, rimane stabile. Il Governo greco sta monitorando la situazione e agendo in tutte le direzioni, ha detto il portavoce del Governo Stelios Petsas in un briefing giovedì. Il Servizio Idrografico di Antalya ha …

Il governo greco sta monitorando la situazione e agendo in tutte le direzioni, ha detto il portavoce del governo Stelios Petsas in un briefing giovedì. Il Servizio Idrografico di Antalya ha emesso un ...

La prima preghiera del venerdì a Santa Sofia, convertita da basilica a moschea

Dopo 85 anni Recep Tayyip Erdogan realizza il sogno dell'Islam politico in Turchia. Il “dolore” del Papa e dei patriarchi ortodossi ROMA. Oggi i secolari affreschi cristiani saranno coperti e nell’orm ...

