“Donne e motori…gioe e dolori???” (Di sabato 25 luglio 2020) Se pensavate che la storia a due ruote appartenesse esclusivamente all’universo maschile ebbene sì…dovrete ricredervi: oggi dedicheremo le nostre attenzioni ad una serie di eleganti signore che hanno dato un grosso contributo alla storia dello “sport maschile”. Donne e motori?https://www.redbull.com/it-it/storia-illustrata-70-anni-motogp VITTORIA SAMBRI Pioniera delle Biker, Vittoria, lʼitaliana che nei primi ‘900 ha sfidato gli uomini in sella ad una BORGO 500 MONOCILINDRICA, fu vittima di pettegolezzi circa la sua discutibile femminilità.Si diceva che Vittoria fosse un uomo perché portava soltanto pantaloni…E invece no, cari mieimaschietti: SIETE STATI BATTUTI DA UNA DONNA!!! BERYL SWAIN Proseguiamo il nostro viaggio nell’affascinante mondo “donne e motori”.Era il 1962 quando Beryl, in sella ... Leggi su sport.periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : “Donne motori…gioe