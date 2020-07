Brescia-Parma 1-2, Kulusevski show al Rigamonti (Di sabato 25 luglio 2020) Un’altra grande prova di Kulusevski regala i tre punti al Parma contro un Brescia già retrocesso e arrendevole. Emiliani già salvi da tempo Kulusevski show. L’ennesima prestazione strabiliante del futuro sposo della Juventus regala al Parma tre punti esterni contro il Brescia, già retrocesso e molto arrendevole già nella vigilia con soli 16 giocatori convocati. La Partita Primo tempo senza particolari squilli con entrambe le squadre poco intraprendenti in fase offensiva e attente in zona difensiva. L’unico squillo degno di nota arriva da un guizzo di Ayè che non causa problemi per Sepe. Nel secondo tempo invece la musica cambia. In tre minuti vantaggio del Parma con Darmian, libero su cross di ... Leggi su zon

