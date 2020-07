Aprilia, a spasso con la cocaina: nei guai due giovani pontini (Di sabato 25 luglio 2020) In data odierna, sabato 25 luglio 2020, alle ore 03:30, ad Aprilia (Latina) i militari del locale Norm, a seguito di un controllo stradale, hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso un 22enne ed un 26enne entrambi residenti ad Aprilia. I giovani, a seguito di perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di “gr. 6 di cocaina e di 1380 euro in contanti”. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

