Sassuolo, sospiro di sollievo per Boga. Il comunicato (Di venerdì 24 luglio 2020) Tira un sospiro di sollievo De Zerbi e il Sassuolo per le buone notizie arrivate dopo gli accertamenti medici di Jeremie Boga uscito in anticipo nella gara contro il Milan. Dopo gli esami svolti, per l’ala francese niente preoccupazione: “gli accertamenti effettuati hanno evidenziato un risentimento al terzo inferiore della gamba sinistra.” Foto: profilo twitter Sassuolo L'articolo Sassuolo, sospiro di sollievo per Boga. Il comunicato proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

sportli26181512 : Sassuolo, UFFICIALE: sospiro di sollievo Boga, non c'è lesione: Arriva l'esito degli esami per l'esterno del Sassuo… - sportli26181512 : MN - Milan, sospiro di sollievo per Conti: ok i controlli di questa mattina: Arrivano buone notizie in merito alle… - AleSalvi12 : RT @ComunqueMilan: Invocato dai giocatori del #Sassuolo a ogni sospiro, arriva un cartellino giallo: è per #TheoHernandez. Stavolta #Caress… - ComunqueMilan : Invocato dai giocatori del #Sassuolo a ogni sospiro, arriva un cartellino giallo: è per #TheoHernandez. Stavolta… - Dalla_SerieA : Juve, Bentancur e Chiellini tirano un sospiro di sollievo: 'Nessuna lesione' - -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo sospiro NEWS – Boga, l’esito degli esami! Correa, de Vrij, Sanchez, Kucka, Mkhitaryan: le novità Calciomercato.com La Reggio Audace approda in serie B

E’ la Reggio Audace l’ultima squadra promossa per il prossimo campionato di Serie B. Dopo Vicenza, Reggina e Monza, la squadra emiliana si aggiudica la finale play-off contro il Bari e torna in cadett ...

De Vrij, solo lieve distorsione al ginocchio. Salterà il Genoa

SQUALIFICATI – Dopo le squalifiche del martedì di Bennacer e Theo Hernandez nel Milan e Bouarabia nel Sassuolo, sono otto quelle in arrivo ... Conte può tirare un sospiro di sollievo. Antonio Conte ...

E’ la Reggio Audace l’ultima squadra promossa per il prossimo campionato di Serie B. Dopo Vicenza, Reggina e Monza, la squadra emiliana si aggiudica la finale play-off contro il Bari e torna in cadett ...SQUALIFICATI – Dopo le squalifiche del martedì di Bennacer e Theo Hernandez nel Milan e Bouarabia nel Sassuolo, sono otto quelle in arrivo ... Conte può tirare un sospiro di sollievo. Antonio Conte ...