Reazione a Catena 24 luglio 2020: i Sarà Sarà (Di venerdì 24 luglio 2020) Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, venerdì 24 luglio 2020. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto confermarsi campioni i Sarà Sarà. I campioni tornano al programma in cui erano già stati un anno fa. Sono madre, figlia e un amico. I Sarà Sarà – Mario, Claudia ed Elisa -, al loro quarto tentativo non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena, che stasera, dopo alcuni dimezzamenti, valeva 7188 euro. Il loro montepremi totale rimane dunque a 9688 euro. Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 50.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco. Video puntata ... Leggi su ascoltitv

Si è conclusa con una vittoria sfumata la quarta partecipazione dei Sarà Sarà a Reazione a catena: i campioni in carica nella puntata di oggi, venerdì 24 luglio 2020, del quiz che rinfresca la mente c ...

Si confermano campioni di Reazione a Catena, nella puntata del 23 luglio, I Sarà Sarà. Il gruppo proveniente da Frattamaggiore in provincia di Napoli è riuscito a conquistare il montepremi finale, sia ...

