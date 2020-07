Programmi TV di stasera, sabato 25 luglio 2020. Su Italia1 «I Goonies» (Di sabato 25 luglio 2020) I Goonies Rai1, ore 21.25: Una Storia da Cantare – Replica La prima puntata del programma è un omaggio a Fabrizio De André. Del noto cantautore saranno analizzati e affrontati tutti gli aspetti caratteristici della sua arte. In particolare il forte legame che lo univa alla sua città Genova. Di questi aspetti e di altri ancora ne parlano personaggi noti ma anche persone comuni, che hanno conosciuto De Andrè e sono in grado di raccontare aneddoti e curiosità sulla sua lunga e prestigiosa carriera. Di questo aspetto se ne occupa particolarmente Bianca Guaccero. A lei infatti è affidato il compito di raccontare, attraverso le testimonianze raccolte, tutto ciò che i telespettatori non sanno dell’artista ricordato nella puntata. Tra gli ospiti: Ornella Vanoni, Loredana Bertè, Dori Ghezzi, Massimo Ranieri, ... Leggi su davidemaggio

angeliquepoison : #XFactor #IlSogno Stasera su #TV8 - Canale 8 del digitale terrestre: vedrai solo 8. Vai su - 11secon : #TELEVISIONE Programmazione televisiva per stasera, 24 Luglio, nei maggiori canali in chiaro. Fonte: Programmi TV… - GuidaTVPlus : 24-07-2020 21:31 #Rete4 Stasera italia news speciale #Informazione #StaseraInTV - CasilinaNews : La #guidatv di questa sera - zazoomblog : Stasera in Tv guida programmi oggi 24 luglio: Inga Lindstrom sfida I Migliori dei Migliori Anni - #Stasera #guida… -