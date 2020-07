Processo Serena Mollicone, a giudizio i cinque indagati. Tre sono carabinieri (Di venerdì 24 luglio 2020) Il gup del tribunale di Cassino Domenico Di Croce ha rinviato a giudizio i cinque indagati per l'omicidio di Serena Mollicone . A dover rispondere nel Processo in Corte d'Assise di omicidio volontario ... Leggi su quotidiano

giornalettismo : I #Carabinieri presumibilmente coinvolti nel caso della morte di Serena #Mollicone andranno a processo insieme a mo… - redazioneiene : Omicidio di Serena Mollicone: tutti a processo, 19 anni dopo - rubio_chef : Non sono i vermi a far marcire le mele, ma chi ce li lascia dentro nonostante tutto #leFDOvannoRIFORMATE #FDO - gabrypez1 : RT @giornalettismo: I #Carabinieri presumibilmente coinvolti nel caso della morte di Serena #Mollicone andranno a processo insieme a moglie… - paola_valori : RT @rubio_chef: Non sono i vermi a far marcire le mele, ma chi ce li lascia dentro nonostante tutto #leFDOvannoRIFORMATE #FDO -