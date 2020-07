Omicidio a Napoli, uomo ucciso nella notte con 14 coltellate (Di venerdì 24 luglio 2020) Napoli. Un uomo è stato ferito mortalmente con 14 coltellate. Stanotte, Salvatore Atanasio – questo il nome della vittima – è stato trafitto tre volte al cuore e ha ricevuto numerosi colpi al torace e alla gambe che non gli hanno lasciato scampo, procurandogli la morte dopo il suo arrivo all’ospedale Pellegrini. L’uomo, 42 anni, … L'articolo Omicidio a Napoli, uomo ucciso nella notte con 14 coltellate Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Quattordici coltellate hanno ucciso un 42enne napoletano trasportato questa notte, all'ospedale dei Pellegrini. Salvatore Atanasio, già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato trafitto tre volte al ...

