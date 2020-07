Inter, Messi non è taboo…e la famiglia compra già casa a Milano! (Di venerdì 24 luglio 2020) Lionel Messi ai ferri corti con il Barcellona dopo quindici anni d’amore è già di per sé una notizia degna di qualunque prima pagina. L’idillio che lega il club catalano alla stella argentina potrebbe essere messo in crisi al termine di una stagione complicata e finita senza alzare nemmeno un trofeo. Ecco perché sognare un … L'articolo Inter, Messi non è taboo…e la famiglia compra già casa a Milano! Leggi su dailynews24

marcoconterio : ?? ?? Secondo quanto riportato da Radio Rai, il padre di Lionel #Messi sarà in estate a Milano per trattare il passag… - Gazzetta_it : La famiglia #Messi sbarca a Milano ad agosto! Gli interisti sognano, ma #Marotta... - SkySport : Messi, il papà compra casa a Milano: ma il calciomercato e l'Inter non c'entrano - federicoloca27 : RT @7Robymar: ?? Il Barça offre Messi, l'Inter dice no: vuole solo Firpo. - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: L'#Inter sogna #Messi: suo papà compra casa a Milano #calciomercato #Barça -