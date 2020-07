Infortunio Mbappé, il Psg vince la Coppa ma l’attaccante esce dal campo in barella: entrata killer [VIDEO] (Di sabato 25 luglio 2020) Infortunio MBAPPE’ – Il Psg ha vinto la Coppa di Francia, successo 1-0 contro Saint Etienne grazie al gol di Neymar, il risultato è stato giusto ma la prestazione un pò deludente. Ma c’è una brutta notizia che rischia di compromettere il ritorno di Champions League contro l’Atalanta. entrata killer da parte Loic Perrin sulla caviglia destra di Mbappè, l’arbitro ha deciso per l’espulsione diretta, ma non è una consolazione per il Psg: l’attaccante ha lasciato il campo in barella e in lacrime, poi è stato visto con le stampelle. Tuchel in ansia, Mbappé potrebbe saltare le prossime sfide: il 31 luglio giocherà la finale di Coppa di Lega contro il Lione, il 12 agosto la ... Leggi su calcioweb.eu

DiMarzio : #Mbappe, infortunio durante la finale di Coppa di Francia: fuori in lacrime. #Psg - SkySport : Infortunio per Mbappé in Psg-Saint Etienne: rissa in finale di Coppa di Francia. FOTO - tancredipalmeri : Il PSG rischia il secondo infortunio grave in 35 minuti dopo aver perso Mbappé per probabile distorsione alla cavig… - kalitekaderdir : RT @DiMarzio: Le dichiarazioni di Gasperini al termine di #MilanAtalanta - CalcioWeb : Infortunio #Mbappé, il Psg vince la Coppa ma l'attaccante esce dal campo in barella: entrata killer [VIDEO] - -

