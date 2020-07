ENI, Versalis: siglato il closing per l’ingresso nel 40% del capitale di Finproject (Di venerdì 24 luglio 2020) (Teleborsa) – Versalis annuncia la conclusione dell’operazione di acquisizione dal fondo VEI Capital della quota del 40% della società Finproject. La società chimica di ENI entra così nel settore delle applicazioni di polimeri formulati ad alta prestazione ed estende il suo posizionamento verso business più resilienti alla volatilità dello scenario della chimica. Il lavoro per portare a termine l’operazione durante il lockdown – fa sapere Eni in una nota – non si è mai fermato e oggi Versalis avvia una partnership industriale con un gruppo, qual è Finproject, leader nella produzione di compounds reticolabili e termoplastici e nello stampaggio di prodotti per il settore calzaturiero e manufatti in materiali ultraleggeri con il brand XL ... Leggi su quifinanza

egazette1 : Riconversioni. #Versalis avvia a #Crescentino la produzione di #disinfettante da #bioetanolo Il marchio della contr… - PolimericaNews : RT @PolimericaNews: Versalis (ENI) produce disinfettante per le mani a base di bioetanolo nella bioraffineria di Crescentino (VC), riavviat… - FF_AAediPolizia : RT @AdmGov: Grazie alla collaborazione tra #ADM DT II - Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e la Versalis, società chimica ENI, è stata avvia… - Dilgro : RT @eni: Per supportare l'attuale situazione sanitaria e rispondere alla crescente domanda, #Versalis ha avviato una nuova linea per la pro… - polimerica_it : RT @PolimericaNews: Versalis (ENI) produce disinfettante per le mani a base di bioetanolo nella bioraffineria di Crescentino (VC), riavviat… -

Ultime Notizie dalla rete : ENI Versalis ENI, Versalis: siglato il closing per l'ingresso nel 40% del capitale di Finproject Teleborsa Eni: finalizzato ingresso controllata Versalis in Finproject con il 40%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 lug - E' stata finalizzata l'operazione con cui il Gruppo Finproject apre a Versalis, societa' chimica di Eni, che entra nel 40% del capitale. L'operazione, s ...

ENI, Versalis: siglato il closing per l’ingresso nel 40% del capitale di Finproject

(Teleborsa) - Versalis annuncia la conclusione dell'operazione di acquisizione dal fondo VEI Capital della quota del 40% della società Finproject. La società chimica di ENI entra così nel settore dell ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 lug - E' stata finalizzata l'operazione con cui il Gruppo Finproject apre a Versalis, societa' chimica di Eni, che entra nel 40% del capitale. L'operazione, s ...(Teleborsa) - Versalis annuncia la conclusione dell'operazione di acquisizione dal fondo VEI Capital della quota del 40% della società Finproject. La società chimica di ENI entra così nel settore dell ...