Dopo Fleabag, Phoebe Waller-Bridge e Andrew Scott di nuovo insieme in Queste Oscure Materie 2 (Di venerdì 24 luglio 2020) Una terza stagione di Fleabag continua a essere fuori discussione, ma per Phoebe Waller-Bridge e Andrew Scott arriva una nuova e inattesa collaborazione. Nella seconda stagione di His Dark Materials - Queste Oscure Materie, infatti, l'inteprete del tanto rimpianto hot priest sarà John Parry, mentre Phoebe Waller-Bridge presterà la voce al suo demone, una sorta di estensione della persona in forma animale. Nel secondo volume della trilogia di Philip Pullman il demone di John Parry è un falco pescatore di nome Sayan Kotor. La notizia è stata divulgata nel corso di un panel del Comic-Con @ Home dedicato a His Dark Materials, durante il quale è stato ... Leggi su optimagazine

