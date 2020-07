Cilento, sindaci con De Luca. Lui alla gente: “Sentitevi donne e uomini liberi” (VIDEO) (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Dal tour in Cilento e nel Golfo di Policastro, il Governatore Vincenzo De Luca è rientrato con sostanziali certezze. Ha potuto toccare con mano l’accoglienza della popolazione dei quattro Comuni interessati ma, anche e soprattutto, la grande convergenza istituzionale sull’azione politico-amministrativa della sua Giunta in un momento cruciale per le sorti della campagna elettorale. Messaggi netti, in tal senso, sono giunti dal Presidente della Provincia Michele Strianese e dai sindaci Carmelo Stanziola (Centola-Palinuro), Antonio Gentile (Sapri), Franco Brusco (Vibonati-Villammare, foto in alto). Molto significativo, infine, il pubblico messaggio alla popolazione del sindaco di Camerota Mario Scarpitta. Fresco della promessa dei 20 milioni per il ... Leggi su anteprima24

