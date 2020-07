Xbox presenta la più ampia e variegata lineup di giochi nella storia della console (Di giovedì 23 luglio 2020) Durante l’Xbox Games Showcase, tenutosi questa sera, Xbox ha svelato la più ampia e variegata lineup di titoli mai presentata nella storia della console, guidata da Halo Infinite, il capitolo più importante e ambizioso del franchise. Dai vasti mondi di Fable, Avowed ed Everwild, al realismo senza precedenti di Forza Motorsport, le nuove esperienze presentate da Xbox ricondurranno i giocatori in alcuni universi familiari e li porteranno a scoprire nuovi mondi da esplorare. Tutti i titoli presentati all’interno dell’Xbox Games Showcase saranno giocabili dagli abbonati a Xbox Game Pass a ... Leggi su gamerbrain

GamerNewsit : #F12020game Codemasters si presenta in grande forma con una nuova release del simulatore di F1 per eccellenza. Ecco… - Nextplayer_it : Microsoft presenta la Xbox Velocity Architecture di Xbox Series X. - infoitscienza : Microsoft presenta la Xbox Velocity Architecture di Series X - infoitscienza : Microsoft presenta la Xbox Velocity Architecture - infoitscienza : Microsoft presenta Xbox Velocity Architecture, “anima” di Xbox Series X (video) -

Ultime Notizie dalla rete : Xbox presenta

Questo pomeriggio Microsoft ha tenuto l’attesissimo Xbox Games Showcase, occasione in cui sono avvenuti diversi annunci riguardanti giochi in uscita su Xbox Series X nei prossimi mesi, e anche in futu ...All'Xbox Games Showcase (segui il nostro live su Twitch!), Microsoft ha presentato per la prima volta i giochi che sbarcheranno su Xbox Series X, la console di prossima generazione la cui uscita è fis ...