VIDEO – Covid e migranti, De Luca attacca: “Problema gestione flussi. Pronto a chiudere tutto” (Di giovedì 23 luglio 2020) Sceglie il Cilento e il Golfo di Policastro, terre in larga parte rimaste incontaminate finanche nella parte della natura selvaggia, per ribadire i cardini del De Luca-pensiero in epoca Covid. Il Governatore della Campania, a precisa domanda sull’esistenza o meno di un problema di gestione dei flussi di migranti, dice: “Sì, c’è un problema di gestione migranti e di frontiere. Le abbiamo richiuse, seppure in ritardo, nei confronti di alcuni Paesi dell’Est Europa e dell’Asia orientale (Bangladesh, India, Pakistan). Nel salernitano abbiamo avuto alcuni casi di contagio da parte di persone provenienti da Moldavia, Bulgaria, Romania e Brasile. Credo che dovremo assumere misure di contenimento anche rispetto agli arrivi dagli Stati ... Leggi su ladenuncia

VittorioSgarbi : Tutta l'Italia ha le palle piene di questo terrorismo mediatico. - InOndaLa7 : Covid, l'attacco del prof. #Zangrillo: 'Dico quello che vedo e ne ho le palle piene: agli italiani va detta la veri… - zaiapresidente : ??? RISULTATI IN MENO DI 7 MINUTI: ecco come funziona il test rapido per lo screening del Covid-19 spiegato dal Dot… - Ciro24048473 : RT @DSantanche: Il #governo ha ricominciato a far entrare gli #immigrati senza controlli, dimenticandosi che assieme ai #barconi pieni di #… - ManfrediPotenti : RT @ManfrediPotenti: Durante la seduta odierna della Commissione Giustizia, il collega On. Di Muro è intervenuto riguardo le folli spese di… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Covid Coronavirus Covid-19: "on line" una serie di video sulla Catalogna "raccontata agli italiani" Servizio Informazione Religiosa Tecnologia italiana per l’economia circolare

Amaplast-Associazione Nazionale Costruttori di Macchine e Stampi per Materie Plastiche e Gomma lancia un video per sottolineare come le aziende ... sono stati di aiuto nella gestione dell’emergenza ...

Carabinieri arrestati, l'audio delle violenze

Ha scalato tutte le sere la parete dell'ospedale fino ad arrivare al davanzale della stanza dove era ricoverata la madre per trascorrere, anche se da lontano, del tempo con lei poco prima che morisse, ...

Amaplast-Associazione Nazionale Costruttori di Macchine e Stampi per Materie Plastiche e Gomma lancia un video per sottolineare come le aziende ... sono stati di aiuto nella gestione dell’emergenza ...Ha scalato tutte le sere la parete dell'ospedale fino ad arrivare al davanzale della stanza dove era ricoverata la madre per trascorrere, anche se da lontano, del tempo con lei poco prima che morisse, ...