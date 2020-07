Tocca a Ursula von der Leyen riparare i guasti dei leader (Di giovedì 23 luglio 2020) Ursula von der Leyen è rimasta pressochè in silenzio nei lunghissimi giorni di trattative del Consiglio europeo sul pacchetto anti-crisi ‘Next generation Eu’. Assente dal palcoscenico dei negoziati, occupato dagli scontri tra l’olandese Mark Rutte e Giuseppe Conte con Angela Merkel nel backstage. Ma ora la presidente della Commissione, ‘madrina’ del ‘Next Generation Eu’, pur soddisfatta dell’intesa raggiunta sul ‘suo’ recovery plan, non nasconde la delusione per i tagli decisi dai leader al bilancio pluriennale 2021-27, fermo a 1.074 miliardi di euro. Intervenendo in un’aula del Parlamento europeo delusa per lo stesso motivo, von der Leyen parla di “luci” e “ombre”. Toccherà a lei riparare le ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Tocca a Ursula von der Leyen riparare i guasti dei leader - cesaremilanti : @BottDontLie Quindi gli tocca sposare la figlia di Ursula? -

Ultime Notizie dalla rete : Tocca Ursula A chi tocca tenere insieme l'Unione europea? AGI - Agenzia Italia Una Vita Anticipazioni Spagnole: Ursula, perseguitata da un Fantasma, impazzisce!

Una Vita: Ursula provata dall'abbandono di Telmo Vi abbiamo già raccontato del triste destino toccato ad Ursula dopo l'addio di Telmo. L'uomo, scoperta la furia omicida della Dicenta, responsabile ...

Diamo merito ad Angela Merkel e abbandoniamo il pregiudizio antitedesco

La Presidenza tedesca di turno del Consiglio dell’UE non poteva iniziare meglio. L’accordo trovato sul piano per la ripresa (Recovery Fund) e sul quadro finanziario pluriennale del bilancio europeo er ...

Una Vita: Ursula provata dall'abbandono di Telmo Vi abbiamo già raccontato del triste destino toccato ad Ursula dopo l'addio di Telmo. L'uomo, scoperta la furia omicida della Dicenta, responsabile ...La Presidenza tedesca di turno del Consiglio dell’UE non poteva iniziare meglio. L’accordo trovato sul piano per la ripresa (Recovery Fund) e sul quadro finanziario pluriennale del bilancio europeo er ...