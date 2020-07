Sere d’Estate a Latisana dal 23 luglio al 13 agosto (Di giovedì 23 luglio 2020) Giovedì 23 luglio, a Latisana il primo degli appuntamenticon “Sere d’Estate”, che proseguiranno tutti i giovedì sino al 13 agosto. Shopping, enogastronomia, degustazione prodotti tipici locali, mercatini di prodotti agro-alimentari questi tra gli ingredienti dell’iniziativa organizzata dal Comune di Latisana, da “Latisana Un Amore di Centro” e dalla Pro Latisana con il coordinamento e la direzione artistica dell’agenzia “modashow.it” che ha lo scopo di offrire una serata in relax dove poter passeggiare in Città per fare acquisti nei negozi che saranno aperti fino alle 23.00 o gustare le proposte enogastronomiche offerte dai ristoranti, bar e pizzerie. Tutti i ... Leggi su udine20

