Selvaggia Roma senza veli, lo scatto in bianco e nero è sublime: «Sgabello fortunato!»

Dopo aver osservato l'ultimo post di Selvaggia Roma senza veli su Instagram, i suoi followers sono rimasti completamente senza parole. Uno scatto artistico di una sensualità indescrivibile. L'effetto in bianco e nero della foto va a valorizzare il suo fisico perfetto con tutte le curve al punto. Non c'è nulla da fare, la famosa influencer sa come catturare l'attenzione dei suoi ammiratori, i quali hanno immediatamente invaso il post di like e commenti. L'ex volto noto di Temptation Island ha ricevuto un numero esagerato di complimenti. La bella Selvaggia è la classica ragazza che tutti vorrebbero al proprio fianco per poter ammirare ogni giorno.

