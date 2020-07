Meloni: figuraccia M5S-Pd, prima esaltano Conte e poi votano un testo che dice il contrario (Di giovedì 23 luglio 2020) Pd e M5S prima hanno esaltato il risultato ottenuto da Conte sul Recovery Fund. E poi hanno votato una risoluzione europea che mette in luce tutte le magagne del compromesso di Bruxelles. Lo denuncia Carlo Fidanza al Parlamento europeo: “Fate la standing ovation a Conte. Ma avevamo ragione noi quando dicevamo che la parte dei sussidi è stata troppo ridimensionata. E quando dicevamo che i soldi arriveranno troppo tardi!”. Meloni: corto circuito nella maggioranza giallorossa Un concetto ripreso da Giorgia Meloni nella sua dichiarazione sull’argomento: “Cortocircuito della maggioranza giallorossa – dice Meloni – in Italia raccontano del trionfo di Conte dopo il ... Leggi su secoloditalia

