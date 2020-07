Maiori, parte la fase sperimentale dei monopattini elettrici (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiMaiori (Sa) – “Oggi a Maiori abbiamo dato il via alla fase sperimentale dell’utilizzo dei monopattini elettrici in Costiera Amalfitana. Il Distretto Turistico sta cercando di sperimentare queste nuove forme di mobilità perché soprattutto i monopattini possono essere molto utili in futuro per il trasporto dell’ultimo miglio favorendo il collegamento marittimo. Dunque si potrà arrivare in Costiera via mare e noleggiare il monopattino per lo spostamento breve. Questi monopattini avranno una veolocità massima di 25 Km orari. Faremo una sperimentazione per tre mesi cercando di raccogliere i dati che ci consentiranno di prendere determinate decisioni il prossimo anno. ... Leggi su anteprima24

La cosa della Campania che collega Napoli a Salerno è una delle più famose del mondo, come suggeriscono molti testi di canzoni è divisa tra Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana, in queste “pagine ...

«La rassegna che nacque a Maiori sedici anni per volontà dell’assessore Lucia ... Nel cinquantenario di 90° minuto, leggende miti e finanche storie vere a cui prenderanno parte Antonio Parlati, ...

