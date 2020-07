Il Viminale blocca i taser: non hanno superato le prove balistiche (Di giovedì 23 luglio 2020) Stop al taser, almeno per il momento. Il Ministero dell’Interno ha emanato una circolare lo scorso 21 luglio per comunicare la “non aggiudicazione” della fornitura delle pistole ad impulso elettrico della Axon Public Safety Germany – ex taser International, che aveva vinto la gara indetta l’anno scorso per la fornitura del modello X2 - e il ritiro dei dispositivi già in dotazione alle forze dell’ordine. Alcune caserme stavano portando avanti la sperimentazione delle pistole, grazie alla fornitura, a titolo gratuito, dei dispositivi da parte dell’azienda. Si tratta di 32 taser, che ora verranno riposti nelle armerie delle questure.Per implementarle mancava solo un passaggio: le prove balistiche. Che non sono andate a buon fine, anzi. Proprio per questo, il ... Leggi su huffingtonpost

Per implementarle mancava solo un passaggio: le prove balistiche. Che non sono andate a buon fine, anzi. Proprio per questo, il Viminale ha chiesto ai questori di Milano, Padova, Caserta, Reggio ...

