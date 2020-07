Il videogioco che ha come protagonista un semplice pixel (Di giovedì 23 luglio 2020) Foto: renamestudio.comSe da una parte c’è chi insegue la massima definizione e presta attenzione ai minimi dettagli, dall’altra troviamo chi punta all’essenziale e propone soluzioni originali: proprio come hanno deciso di fare i ragazzi di Rename Studio. Il team di sviluppo spagnolo in collaborazione con Jaleo Games, infatti, è a lavoro per rilasciare Alt254: un nuovo videogioco di avventura open world dotato di una grafica estremamente minimalista e rétro che ci farà giocare nelle vesti di… un pixel. Con una risoluzione mai vista prima d’ora in un videogioco, pari a 21 x 26 pixel, questo titolo ci impegnerà a condurre il protagonista – un quadrato nero – a esplorare i vari mondi, risolvere ... Leggi su wired

Il team di sviluppo spagnolo in collaborazione con Jaleo Games, infatti, è a lavoro per rilasciare Alt254: un nuovo videogioco di avventura open world dotato di una grafica estremamente minimalista e ...

