Il Raspberry Pi in versione tablet

C'è voluto più del previsto ma il Raspberry Pi versione tablet sta per arrivare tra noi. Il cambio pelle del single-board computer presentato otto anni fa ha ricevuto l'immediato apprezzamento dei seguaci del mini pc, che in questo caso si chiama CutiePi e si arricchisce una maniglia che funge da supporto per utilizzarlo nelle consuete modalità offerte da una tavoletta e al contempo facilita il trasporto. Dotato di un display lcd IPS touchscreen da 8 pollici con risoluzione 1200 x 800 pixel e del modulo Raspberry Pi 3+ Lite con cpu Arm Cortez-A53 che gira a 1,2 Ghz e conta su 1GB di memoria LPDDR 2 SDRAM, il tablet integra una batteria da 5000 mAh (ricarica via porta usb-C) che, con la luminosità del pannello al 50% e connessione wi-fi, assicura un'autonomia ...

CutiePi è la versione tavoletta del più popolare single-board computer, che conta su un display da 8 pollici, cinque ore di autonomia e una maniglia che fa da supporto e facilita il trasporto

