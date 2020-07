I guardiani del territorio dissipato dalla «modernità» (Di giovedì 23 luglio 2020) In Italia il paesaggio ha avuto una forma ottocentesca fino a metà ’900. Dominava la coltura promiscua, con stili diversi a seconda delle zone e delle tradizioni locali, ma con un carattere comune: la compresenza di seminativi e colture arboree intimamente associate. Le pianure (tutte, perfino la pianura padana) erano fittamente alberate. I tipi dell’insediamento nelle zone extraurbane potevano essere diversissimi ma in ogni caso esprimevano un comune carattere rurale. Nel volgere di pochi decenni tutto questo è cambiato in … Continua L'articolo I guardiani del territorio dissipato dalla «modernità» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

ziaNinna : RT @INGFiore2: #Lombardia #film #Commission L'inizio della fine della più grande bolla politica scoppiata in #Italia, dopo la fine del cing… - vitonico8010 : i guardiani del potere giocano al nuovo gioco del braccio - SBaronceli : RT @INGFiore2: #Lombardia #film #Commission L'inizio della fine della più grande bolla politica scoppiata in #Italia, dopo la fine del cing… - GioiaBattista : A chi gli chiedeva se non avesse paura di morire, José Antonio rispondeva: «Lo mejor que puedo hacer con la muerte,… - CristinaBilec : RT @INGFiore2: #Lombardia #film #Commission L'inizio della fine della più grande bolla politica scoppiata in #Italia, dopo la fine del cing… -