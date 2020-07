Giorgia Meloni e la canzone ‘Imagine’: “bella se non leggi il testo” (Di giovedì 23 luglio 2020) Per Giorgia Meloni ‘Imagine’ è “l’inno dell’omologazione mondialista”, mentre lei crede fermamente nell’identità: delle nazioni, religiosa e familiare. Oggi si dibatte anche su una canzone. E non una canzone qualunque, ma ‘Imagine’: un cult della musica, il successo di John Lennon preso a prestito soprattutto dai pacifisti di tutto il mondo. «Poi è una bellissima canzone. Se uno, diciamo, non capisse l’inglese e non sentisse il testo, la canzone è fantastica». Ospite su La7, la presidente di Fratelli d’Italia ha risposto a una domanda di Luca Telese sulla canzone di John Lennon. Nello specifico, Telese le ha chiesto se la farebbe cantare a sua ... Leggi su chenews

