Giancarlo Magalli, non potrà superare questi fatti (Di giovedì 23 luglio 2020) Questo articolo Giancarlo Magalli, non potrà superare questi fatti è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Pesanti critiche sono avvenute di recente nei confronti di Giancarlo Magalli da parte di Marcello Cirillo. Cosa è successo veramente? Scopriamolo insieme. Il presentatore televisivo Giancarlo Magalli ha ricevuto pesanti accuse da un suo ex collega, Marcello Cirillo con cui ha lavorato nella trasmissione I fatti vostri. Non è la prima volta che Magalli riceve … Leggi su youmovies

SalvatoreCow : @unuomopop Il prossimo anno tocca a voi! Giancarlo Magalli conduce The Italy Square! #SkyUpfront2020 - _SarCaustic : @Alfredo_easy Beato te, io solo uomini: Gianfranco D'Angelo Giancarlo Magalli e poi uno delle Iene ( !! ) - gaetano_barbati : La domanda è questa ed è molto semplice: ma, nel 2020, una televisione che in prime time e su Rai 1, trasmette Pier… - crazylo91591062 : RT @trash_italiano: La replica di Adriana Volpe a Giancarlo Magalli ?? #OgniMattina - FabioTraversa : RT @GalantoMassimo: Nella prossima stagione Antonella Clerici, Mara Venier e Giancarlo Magalli ripristineranno i giochi a premi col pubblic… -