Forza Motorsport in un trailer in engine che lascia a bocca aperta (Di giovedì 23 luglio 2020) Microsoft ha annunciato un nuovo gioco Forza Motorsport durante l'Xbox Games Showcase dedicato a Xbox Series X. Sviluppato da Turn 10 Studios, la nuova voce della serie di corse di punta di Microsoft elimina la denominazione numerata a favore del semplice fatto di essere chiamata Forza Motorsport.Forza Motorsport sfrutterà appieno l'hardware di Xbox Series X, offrendo una risoluzione 4K a 60 fotogrammi al secondo e ray tracing per offrire ai piloti la grafica più realistica di sempre. Non è stata impostata alcuna finestra di rilascio e Microsoft ha notato che Forza Motorsport è "in fase di sviluppo".Forza Motorsport verrà lanciato su Xbox Series X e PC. Sarà disponibile anche su ... Leggi su eurogamer

grapsgames : Forza Motorsport para Xbox Series X - MangaForevernet : ? Xbox Showcase - nuovo trailer per Forza Motorsport 8 ? ? - SerialGamerITA : Forza Motorsport: annunciato con un trailer il nuovo capitolo della serie - GamingTalker : Forza Motorsport annunciato per PC e Xbox Series X - _Danieeels_ : FORZA MOTORSPORT AEEEEEEEEEEEEEEEEE -