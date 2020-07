Fa un caldo siberiano. Il clima pazzo cambia tutto (Di giovedì 23 luglio 2020) Che faccia caldo non è un pettegolezzo ma una realtà. Il problema è che il caldo di quest'anno sta mettendo in difficoltà alcuni detti comuni «Fa un freddo come in Siberia…», oppure «Fa un freddo siberiano…». No, il 20 giugno, in una località della Siberia c'è stato un record di temperatura con 38°, che ha avuto conseguenze devastanti a livello ambientale. Pensate che hanno ceduto alcuni piloni di una cisterna e si è perso moltissimo petrolio. Il cedimento è stato dovuto alle temperature eccessivamente alte che hanno fatto il disastro. Il caldo non perdona. Noi lo sapevamo, adesso lo sanno anche in Siberia. Leggi su iltempo

L'anomalo anticiclone che si è posizionato sul Polo nel corso delle ultime due settimane ha ulteriormente accelerato la fusione del ghiaccio artico la cui estensione si candida ad essere tra le più ba ...

La Siberia che scotta

Un nuovo studio internazionale ha scoperto che il cambiamento climatico ha aumentato enormemente le possibilità che quest'anno sulla regione siberiana, si verifichino delle ondate di caldo. Un fenomen ...

