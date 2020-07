Demi Lovato si sposa con Max Ehrich: ecco gli scatti (Di giovedì 23 luglio 2020) Dopo un periodo turbolento per Demi Lovato, sembra che finalmente tutto stia girando nel verso giusto, infatti il compagno Max Ehrich le ha fatto la proposta di matrimonio Attraverso un post su Instagram, Demi Lovato ha annunciato a tutti i suoi fan la bellissima notizia. Di che si tratta? Il compagno, Max Ehrich, le ha fatto una bellissima proposta di matrimonio alla quale la cantante non ha potuto far a meno di rispondere con il fatidico “si“. Demi Lovato ha pubblicato diversi scatti in cui si bacia in riva al mare con il compagno e non solo, infatti, in uno degli scatti, possiamo vedere il bellissimo anello alla mano della cantante. View this post on Instagram Ahhhh ... Leggi su zon

Profumo di fiori d’arancio per Demi Lovato. La popstar è ufficialmente fidanzata con l’attore Max Ehrich, ed è pronta al grande passo del matrimonio. Ad annunciarlo è stata la stessa cantante con un ...

La proposta di fidanzamento è stata fatta mercoledì dall'attore in una spiaggia paradisiacaLa popstar 27enne ha annunciato il fidanzamento con Max Ehrich, durante una passeggiata in spiaggia. Inutile ...

