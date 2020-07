Covid, Netanyahu non decide, l’Anp sempre più in difficoltà (Di giovedì 23 luglio 2020) Prosegue il caos decisionale tra governo e Knesset su come affrontare la seconda ondata del coronavirus in Israele nonostante l’approvazione da parte proprio del parlamento della “Grande legge del coronavirus” che assegna al governo poteri eccezionali. Si attendeva un lockdown parziale oggi e domani. Il premier Netanyahu però non ne ha fatto cenno nel suo discorso al paese in diretta tv ieri sera. Si è limitato ad annunciare la nomina del dottor Ronni Gamzu, direttore dell’ospedale Ichilov di Tel Aviv, … Continua L'articolo Covid, Netanyahu non decide, l’Anp sempre più in difficoltà proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Prosegue il caos decisionale tra governo e Knesset su come affrontare la seconda ondata del coronavirus in Israele nonostante l'approvazione da parte proprio del parlamento della "Grande legge del cor ...

