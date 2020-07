Clint Eastwood: alcuni venditori di CBD avrebbero utilizzato la sua immagine senza autorizzazione (Di giovedì 23 luglio 2020) Clint Eastwood sta facendo causa ad alcune società che producono prodotti a base di CBD. Molte di queste aziende starebbero infatti utilizzando l’immagine dell’attore e regista per promuovere i loro prodotti. In particolare, ci sarebbero diversi articoli non veritieri e pubblicità ingannevoli. I legali di Eastwood hanno presentato - come riportato dal Time - alcuni documenti in cui sostengono che delle aziende abbiano utilizzato illegalmente l’immagine del divo di Hollywood. alcuni messaggi pubblicitari riportano addirittura – in maniera del tutto infondata – che l’attore/regista stia pensando di abbandonare il cinema per dedicarsi alla produzione di prodotti a base di CBD. I suoi avvocati ... Leggi su optimagazine

