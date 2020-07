Cdm approva scostamento di bilancio da 25 miliardi. Soldi per CIG, imprese e scuola (Di giovedì 23 luglio 2020) scostamento di bilancio in consiglio dei ministri, la nuova manovra dovrebbe essere presentata nei primi giorni di agosto. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parlando con la stampa, aveva annunciato la discussione in Cdm dello scostamento di bilancio che raggiunge quota 25 miliardi sull’onda dell’entusiasmo del successo conseguito in Europa. scostamento di bilancio da 25 miliardi, via libera in Consiglio dei ministri Chiusa la partita europea sul Recovery fund, l’Italia inizia a gettare le basi del rilancio, e i piano passa necessariamente per la terza iniezione di fondi nel giro di pochi mesi. Il nuovo scostamento di bilancio dovrebbe avere un valore di circa 25 ... Leggi su newsmondo

ROMA, 23 luglio (Reuters) - Il governo italiano ha approvato nella tarda serata di ieri uno scostamento di bilancio del valore di 25 miliardi di euro, la terza considerevole iniezione di liquidità a s ...

Via libera del Consiglio dei ministri al nuovo scostamento di bilancio pari a 25 miliardi. L'extra deficit sarà votato in Parlamento il prossimo 29 luglio. Buona parte dei fondi sarà destinato alla Ci ...

