Avatar 2: la data di uscita è stata posticipata di un anno (Di giovedì 23 luglio 2020) Avatar 2 arriverà più tardi rispetto a quanto inizialmente annunciato: la data di uscita del primo dei film inediti è stata posticipata di un anno. Avatar 2 arriverà più tardi rispetto a quanto previsto: Disney ha annunciato che la data di uscita del film è stata posticipata di un anno. Il debutto del primo dei sequel diretti da James Cameron è quindi previsto per il 16 dicembre 2022. La notizia del cambiamento è stata confermata dallo studio che ha dovuto compiere ulteriori, e importanti modifiche, ai propri progetti legati alla distribuzione di alcuni dei titoli più attesi delle stagioni cinematografiche. ... Leggi su movieplayer

Star Wars senza titolo datato in precedenza il 16 dicembre 2022 rinviato al 22 dicembre 2023 Star Wars senza titolo datato in precedenza il 20 dicembre 2024 rinviato al 19 dicembre 2025 Star Wars senz ...