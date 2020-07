Aspi: tetto tariffe al +1,75%. Sindacati preparano lo sciopero per il 9 e il 10 agosto (Di giovedì 23 luglio 2020) Entra nel vivo il dossier per la trasformazione di Autostrade per l’Italia in società pubblica e l’ad di Cdp difende l’operazione che risponde “a una logica industriale e di mercato” e tutelerà la remunerazione del risparmio postale affidato a Cassa.Mentre i Sindacati proclamano lo sciopero nazionale di tutto il settore il 9 e 10 agosto in pieno esodo estivo, la concessionaria ha ultimato il nuovo Piano economico finanziario atteso per oggi, che alza il velo su una serie di variabili chiave che consentiranno di definire i dettagli dell’operazione.A partire dalla definizione dell’andamento tariffario che avrà un tetto massimo del +1,75%, anticipa la ministra delle infrastrutture e trasporti Paola De Micheli, rassicurando più in generale su tutte le ... Leggi su huffingtonpost

A partire dalla definizione dell’andamento tariffario che avrà un tetto massimo del +1,75 ... Il nuovo Pef, aggiornato alla luce degli impegni di Aspi che sono alla base dell’accordo col Governo, ...

Avremo autostrade migliori?

Solo che in Aspi entrerà un socio pubblico ... in questo aiuterà l'adesione al nuovo regolamento dell’Autorità dei trasporti, che prevede un tetto ai ricavi del concessionario».

