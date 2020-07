Alex Zanardi, il medico della riabilitazione: “I miracoli non li fa nessuno” (Di giovedì 23 luglio 2020) Continua il difficile percorso di Alex Zanardi per riprendersi dopo il drammatico incidente di cui è stato vittima. Da pochi giorni il campione è stato trasferito al centro di riabilitazione di Villa Beretta, dove si spera che il risveglio dal coma possa portare buone notizie. Non si sbilancia però il medico che lo ha preso in cura, che rivela le condizioni di Alex Zanardi ad oggi. Trasferito in riabilitazione a Lecco È passato un mese dal tremendo schianto contro un camion che ha portato Alex Zanardi in una condizione critica. Dopo gli interventi al cervello e di ricostruzione maxillo-facciale, le sue condizioni cardio respiratorie sono stabili, ma ancora da valutare sono i risvolti neurologici che ... Leggi su thesocialpost

