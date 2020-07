a 47 anni pensa di avere un nodulo sospetto: dal polmone gli estraggono una cosa… (Di giovedì 23 luglio 2020) Questa è la vicenda di un uomo di 47 anni che pensava di avere un nodulo sospetto al polmone. Quando è stato operato, però, non gli hanno estratto quella che doveva essere una massa muscolare, ma qualcosa che gli si era incastrato lì anni prima… Cosa ho nel polmone? Secondo quanto si apprende dalla testimonianza dello stesso protagonista della vicenda, ciò che arrecava danno al suo polmone era un giocattolo ingoiato da bambino. Con più esattezza un piccolo cono. I medici che lo hanno visitato, hanno affermato: “Il paziente ha riferito di aver giocato regolarmente con i Playmobil durante la sua infanzia, e di avere anche ingoiato qualche ... Leggi su velvetgossip

