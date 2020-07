Zingaretti: “Chi non indossa la mascherina è un complice del virus” (Di mercoledì 22 luglio 2020) “La persona che non indossa la mascherina nel corso di un assembramento non è un fico, ma un complice del virus“. Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, attacca duramente chi non utilizza la mascherina nelle zone e nelle situazioni di assembramento. “I test già effettuati, che ci hanno permesso di trovare 440 positivi asintomatici ci dicono che il virus circola ed è presente – ha aggiunto il governatore in conferenza stampa -. Ma dire che in circolazione significa reagire: da domani partirà una grande campagna, soprattutto nei Comuni costieri dove ci sarà sovrappopolazione dovuta alle ferie, che chiama a una mobilitazione della responsabilità, a individuare una nuova figura: quella del ‘complice’ ... Leggi su sportface

