Vino: Simonit&Sirch consulente di Hennessy, leader mondiale del cognac (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma, 22 lug. (Labitalia) - Dalle grandi Maison del Vino al cognac. Il gruppo Simonit&Sirch è stato chiamato come consulente da Hennessy, leader mondiale del mercato del cognac. Sede a cognac, nell'Ovest della Francia, Hennessy fu fondata nel 1765; oggi la Maison, che appartiene al gruppo del lusso Lvmh, è la prima produttrice al mondo di cognac. La Maison Hennessy è impegnata da molti anni nella ricerca per combattere le malattie del legno. Questo impegno si sviluppa su due orizzonti, in primo luogo a lungo termine: la Maison è associata all'Inra-Bordeaux Sciences Agro e all'Agence Nationale de la Recherche tramite l'Unité Mixte de Recherche Save Santé ... Leggi su iltempo

