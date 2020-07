Ue: Crippa, ‘Mes superato da fondi ottenuti’ (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma, 22 lug. (Adnkronos) – “Con questo risultato si è plasticamente dimostrato quello che sosteneva il Movimento 5 stelle: non a caso i circa 36 miliardi di prestito ottenuti in più rispetto alla proposta iniziale della Commissione si avvicinano di molto alla cifra che l’Italia avrebbe potuto ottenere con l’attivazione del Mes. Tenerlo fuori dalla trattativa complessiva ha garantito il raggiungimento dell’obiettivo auspicato. Lo strumento Mes ancor più oggi è superato dai finanziamenti economici previsti dal pacchetto approvato e di questo il Movimento 5 stelle ne è ne sarà sempre orgoglioso”. Lo ha affermato il capogruppo M5S alla Camera, Davide Crippa, intervenendo dopo l’informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L'articolo Ue: ... Leggi su calcioweb.eu

borghi_claudio : Ohhh e Crippa dice che dato che ci sono 36 miliardi in più di recovery fund il MES non serve ?? Scemenza per scemenz… - di_pixel : RT @Adnkronos: Ue, #Crippa: '#Mes superato da fondi ottenuti' - avvmacellaro : RT @borghi_claudio: Ohhh e Crippa dice che dato che ci sono 36 miliardi in più di recovery fund il MES non serve ?? Scemenza per scemenza al… - Gianna17 : RT @borghi_claudio: Ohhh e Crippa dice che dato che ci sono 36 miliardi in più di recovery fund il MES non serve ?? Scemenza per scemenza al… - ilrisolutoreIT : RT @borghi_claudio: Ohhh e Crippa dice che dato che ci sono 36 miliardi in più di recovery fund il MES non serve ?? Scemenza per scemenza al… -

Ultime Notizie dalla rete : Crippa ‘Mes Tutti i lavori delle Commissioni della Camera della settimana: Mes, conflitti di interessi e caporalato Policymakermag