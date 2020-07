Toscano: “Il mercato non mi preoccupa. Sfrutteremo l’occasione di questo lungo stop per prepararci” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il tecnico della Reggina, Mimmo Toscano, ha parlato ai microfoni di Reggina TV. Ecco le sue parole: “Ci siamo ritrovati nella giornata di ieri assieme ai ragazzi dopo parecchio tempo – esordisce – Ho ritrovato lo stesso clima con cui ci eravamo lasciati. Tra oggi e domani porteremo avanti i test di routine, dopodiché entreremo nel vivo della nostra preparazione. Avremo il tempo giusto per preparare fisicamente e tatticamente la stagione, sfruttando l’occasione di questo lungo stop per farci trovare ad inizio campionato nelle migliori condizioni possibili. Ritengo non sia un problema. Vorrà dire che alleneremo la condizione con delle partite in famiglia, avendo importanti indicazioni dal punto di vista fisico e tattico. mercato? Non mi preoccupa. I ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Toscano “Il Le Regioni chiedono agli Stati membri più collaborazione territoriale per l'adozione del piano di ripresa UE Policymakermag