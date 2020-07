Sono cieco! (Di mercoledì 22 luglio 2020) Attenzione! Visione non adatta a un pubblico sensibile. Anzi, non adatta a nessuno. #scalfarotto #italiaviva #fumettiitaliani #vignetta #fumetto #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo Sono cieco! proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

erikaxvii : Eppure guardando le foto era evidente che fosse lui. Mi contatta una ragazza dicendo che è sicura che si tratti del… - mludodc : @marco_gervasoni @repubblica io credo che il problema principale non siano i soldi o le condizioni, ma il governo i… - LTadiotti : Pensavo che l’amore fosse cieco poi mi sono resa conto che ero proprio io quella orba visti i miei precendenti - ostaemin : comunque l'altra sera sono stata trenta minuti a litigare con un mio amico perché parlando di peaky diceva che cill… - PensoMassimo : @LelloConso @dachepartestai @distefanoTW @rrico_e Di certo io ad una certa ci sono arrivato senza essere cieco, dai… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono cieco

LETTERATITUDINE di Massimo Maugeri

Inoltre, sono stati rivisti anche l'impianto di scarico e il cofano del bagagliaio che dispone di uno spoiler. Per realizzare la Slavia, gli studenti si sono ispirati alla Skoda 1100 OHC, un prototipo ...Insomma di motivi per essere insoddisfatti ce ne sono stati, e tanti. E per chi si trovava come noi ... chi pensa che l’Europa di oggi stia funzionando bene come “totalmente cieco”. Forse proprio ...