Schianto in moto, due ragazzi minorenni lottano per la vita (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il grave incidente è avvenuto nei pressi di Fusignano. I due ragazzi, a bordo di una moto, sono stati ricoverati in condizioni gravi. Erano circa le 9.45 quando una coppia di ragazzi, a bordo di una Honda Crm Motard, si sono schiantati con una vettura che li precedeva. L’impatto è avvenuto alle porte di Fusignano, … L'articolo Schianto in moto, due ragazzi minorenni lottano per la vita proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Il grave incidente è avvenuto nei pressi di Fusignano. I due ragazzi, a bordo di una moto, sono stati ricoverati in condizioni gravi. Erano circa le 9.45 quando una coppia di ragazzi, a bordo di una H ...

Tragico schianto in moto: Massimiliano aveva da poco deciso di sposarsi

La tragedia si è consumata in pochi attimi, martedì mattina poco prima delle 7.30 sulla Strada provinciale 573, da Palazzolo verso Coccaglio: è qui che ha perso la vita il 45enne Massimiliano Negroni, ...

La tragedia si è consumata in pochi attimi, martedì mattina poco prima delle 7.30 sulla Strada provinciale 573, da Palazzolo verso Coccaglio: è qui che ha perso la vita il 45enne Massimiliano Negroni, ...