Salvini: “Recovery Fund? L’Italia è in pericolo per colpa di questo governo” (Di mercoledì 22 luglio 2020) “questo governo mette in pericolo l’Italia” ha tuonato il leader della Lega Matteo Salvini, che non ha assolutamente gradito l’operato di Conte, capace di ottenere 209 miliardi a Bruxelles. “I primi fondi del Recovery Fund li vedremo solamente nel 2021, nel frattempo però il governo è pronto a mettere in difficoltà le imprese italiane con la Plastic Tax. Abbiamo semplicemente ricevuto indietro una piccolissima parte dei tanti soldi che diamo all’Unione Europea“. Leggi su sportface

AndreaScanzi : #salvini dopo l'accordo sul Recovery Fund di #Conte. Aiutatelo. Daje Matte'! - LaStampa : La moglie del senatore Calderoli, eletta in Piemonte, provoca su Twitter: «Salvini e Meloni spieghino agli italiani… - LegaSalvini : #SALVINI SUL #RECOVERYFUND: "FREGATURA GROSSA COME UNA CASA, È UN SUPER-MES" - CarieriF : RT @M5S_Europa: All'#Italia viene assegnato il 28% delle risorse del #NextGenerationEU: è la dimostrazione che senza il nostro Paese non es… - infoitinterno : Sovranisti da Recovery. Conte strappa in Europa 209 miliardi, ma Salvini rosica e straparla di flop

